أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم.. تواصل خسائرها بعد قرارات البنك المركزي

سجلت اسعار الذهب في مصر خسائر بداية تعاملات اليوم، مواصلة تراجعتها في السوق المحلي مع زيادة الكميات المعروضة من البيع، بعد قيود التى فرضها البنك المركزي على تصدير الذهب من الخارج.

اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022:

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1897 جنيه للجرام.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1660 جنيه.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1422 جنيه.

انخفض الجنيه الذهب إلى 13280 جنيه.

أسباب انخفض اسعار الذهب في مصر:

وشهدتت اسعار الذهب في مصر تراجعات خلال الايام الماضية، مع عمليات بيع مكثفة بالاسواق بعد توصل مصر إلى اتفاق لصندوق النقد الدولي دفع لهبوط اسعار الدولار في السوق السوداء وهو ما اثر على انخفاض اسعار الذهب، بالاضافة إلى تراجع الاسعار عالميا.

-وكانت اسعار الذهب قد انخفضت أسعار الذهب عالميا في ظل ارتفاع عوائد السندات الذي طغى على ضعف الدولار وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فيما تبحث الأسواق عن محفزات جديدة وسط تضاؤل حجم التداول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 1789.29 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1798.00 دولار.

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتصدير الذهب:

ووجه البنك المركزي رقابة صارمه على اسواق الذهب في مصرـ في ظل استغلال حصيلة ايرادات تصدير الذهب في بيع الدولار بالسوق السوداء.

ومنح البنك المركزي مصدري الذهب مدي اقصها 10 ايام بدلا من 180 يوما سابقا لتسليم إيراداتهم من تصدير الذهب والمشغولات الذهبية للبنوك.

وحذر البنك المرركزي عن عدم ورود الحصيلة خلال الفترة السابقة إذا سيقوم البنك

بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك

المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك

لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.