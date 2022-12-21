بنسبة 98%.. الدقهلية الأولى في تطعيم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية

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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة التطعيم في تغطية المدارس وتحقيقها المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في حملة التطعيم ضد الالتهاب السحائي وضد الدفيتريا والتيتانوس.

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وكشف مكين أن محافظة الدقهلية استحوذت على المرتبة الأولى في التطعيم ضد الالتهاب السحائي الدفيتريا والتيتانوس والذى بلغت نسبته 98 %.

وأكد وكيل الوزارة أن التطعيمات انطلقت مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق داخل المدارس والحضانات.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أن تطعيمات المدارس تشمل تطعيم ضد الالتهاب السحائي وهو عبارة عن حقنة تحت الجلد ضد الالتهاب السحائي، ويستهدف الأطفال في مراحل "حضانة (حكومي - رسمي)، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي".
وتشمل التطعيمات، تطعيم الثنائي، وهو عبارة عن حقنة عضل ضد الدفتريا والتيتانوس تستهدف ثانية ابتدائي ورابعة ابتدائي.

وذلك بناء على توجيهات  رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور خالد عبد العفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم

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