فيتوريا: أثق في مصر واللاعب المصري لتطور كرة القدم خلال الفترة المقبلة

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه يطالب بتأهيل المدربين والاهتمام برخص التدريب وإقامة دورات بصفة مستمرة، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب جيد دون مدرب جيد، وفي البرتغال يتم إقامة دورت أسبوعيًا للمدربين للتعريف بأحدث أساليب التدريب.



أضاف فيتوريا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، أن هناك حلول لتطور الكرة المصرية أهمها كفاءة وإعداد المدربين، وأعلم أن الرخص أو الدورات متوقفة هنا في مصر منذ أكثر من 6 سنوات، والتطور والعلم أمر ضروري للمدربين ومواكبة الأساليب الجديدة في الكرة العالمية، وأنا أمتلك 800 مباراة في مسيرتي و 70 مباراة أوروبية والعديد من الشهادات ونفس الامر للمدربين الكبار الذين يستمرون في تلقى العلم ومتابعة الدورات الجديدة وهذا أمر طبيعي للمدرب الراغب في النجاح.



تابع المدير الفني لمنتخب مصر أتمنى تكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وتريزيجيه والسماح بخروج اللاعبين للإحتراف في سن صغير، ومصر تمتلك لاعبين صغار أقوياء وإحترافهم مبكرًا يمنح المنتخبات المصرية قوة.



أضاف فيتوريا أثق في مصر واللاعب المصري وقدرته على التطور والرهان على اللاعبين الشباب، وأقترح بأن يتم السماح بمشاركة فرق الدوري الممتاز من اللاعبين الصغار في القسم الثاني لإعدادهم أو إنشاء بطولة قوية تشهد مشاركة اللاعبين الصغار، لتجهيزهم، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين لكأس العالم 2026، ولا بد أن نعمل على تطوير هذه الرؤية الآن، والعمل كمنظومة واحدة بداية من اتحاد الكرة مرورًا بجميع العاملين في المجال الرياضي.

