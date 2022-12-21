فينجادا: كيروش ليس مسؤول عن خصم اتحاد الكرة لـ 25 ألف دولار

قال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش ليس مذنب فى أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبى برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" كارلوس كيروش ليس مسؤول عن غرامة الاتحاد الأفريقي بشأن التأخير عن أحد المؤتمرات الصحفية فى كأس الأمم الأفريقية.

واضاف:" كان الاتحاد المصري لكرة القدم وعد كيروش بتحمل الغرامة ولكن تم التراجع فى ذلك الأمر، والبرتغالي لا يرغب فى شكوي اتحاد الكرة، خاصة أن اتحاد الكرة المصري ليس عليه أى شكاوي.

وتابع:" أتوقع حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وواصل:" تحدثت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن الرخص التدريبية للمدربيين المصريين، ولكن هناك قواعد صعبة من كاف بشأن إعطاء الرخص التدريبية أصعب من الاتحاد الدولي فيفا، وهناك مفاوضات مع كاف".

وكان يتولي البرتغالي نيلو فينجادا مهمة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بينما رحل بعد قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي برئاسة جمال علام.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لم يتعاقد مع مدير فني جديد، بينما قام بتولي منصب مدير إدارة المدربين جمال محمد علي.

