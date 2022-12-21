انخفاض صادرات النفط الروسي بعد بدء تنفيذ العقوبات الأوروبية

الاقتصاد
النفط الروسي
النفط الروسي

قالت مصادر بقطاع النفط الروسي، إن صادرات النفط الروسية تراجعت 11 بالمئة في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر  مقارنة بالشهر السابق بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.

 

 

 

ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر،  في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة، وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

 

وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.

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