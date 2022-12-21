القبض على شاب لابتزازه فتاة بصور خادشة في الشرقية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من القبض على شاب مقيم دائرة مركز شرطة كفر صقر لقيامه بابتزاز فتاة عبر تطبيق واتس آب.



البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من فتاة مقيمة نطاق مركز كفر صقر، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة، من خلال تطبيق الواتس آب وقيامه بتهديدها.

وتم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم.

وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط المتهم " ي " 25 عاما وعثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار تهديده لمقدمة البلاغ وقيامه بابتتزاها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5741 إدارى لسنة 2022 مركز شرطة كفر صقر، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على على ذمة التحقيقات.

