مستشفى سرطان الأطفال 57357.. تفاصيل الأزمة المالية وحقيقة الغلق

مستشفى سرطان الأطفال 57357، لا حديث في جمهورية مصر العربية، يعلو على صوت الأنباء المتداولة حول إمكانية غلق مستشفى سرطان الأطفال 57357 نتيجة تراجع التبرعات بنحو 85%، ما يعني عدم القدرة على استقبال حالات أخرى من الأطفال من يعانين من "السرطان".

مستشفى سرطان الأطفال 57357

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار قرب غلق مستشفى سرطان الأطفال 57357 عقب تفجير المفاجأة من قبل الفنان عمرو يوسف والذي دعا إلى إنقاذ المسشفى من الغلق وسرعة التبرع من أجل تفادي الغلق، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور وتشتعل مواقع التواصل.

أزمة مستشفى سرطان الأطفال 57357

وانتشرت الدعوات من قبل الكثير من الشخصيات العامة والمشاهير بضرورة إنقاذ مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذي يعاني من نقص شديد في التبرعات ما يعني عدم قدرته على مواصلة الرسالة التي يقوم بها المستشفى.

مشكلة مستشفى سرطان الأطفال 57357

ومن جانبها قالت داليا حامد إحدى أعضاء فريق جمع التبرعات لـ مستشفى سرطان الأطفال 57357 إن المستشفى يعاني من أزمة مالية نتيجة نقص التبرعات الشديد الذي سيدفعه إلى عدم القدرة على استقبال حالات جديدة بعد 6 أشهر مقبلة، وخاصة بعدما قام المستشفى بفك وديعته الأخيرة.

وضع مستشفى سرطان الأطفال 57357

وأوضحت حامد أن وضع مستشفى سرطان الأطفال 57357 سيئ جدا، مشيرةً إلى أنه في خلال 6 أشهر سيصبح المستشفى غير قادر على استقبال حالات جديدة، حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى الحد من نسبة التبرعات، ما أثر بالسلب على قدرة المستشفى في توفير الأدوية اللازمة للأطفال.

حقيقة إغلاق مستشفى سرطان الأطفال 57357

واشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بأزمة مستشفى سرطان الأطفال 57357 ومعاناتها الكبيرة من الدعم والتبرعات، ما يهدد بإغلاق المستشفى التي تعتبر من أكبر المستشفيات العالمية التي تقدم تلك الخدمات المجانية لمرضى السرطان من الأطفال.

تعاطف رواد مواقع التواصل مع مستشفى سرطان الأطفال 57357

وتعاطف رواد مواقع التواصل وكبار الشخصيات من الفنانين ولاعبي الكرة مع مستشفى سرطان الأطفال 57357 داعين إلى سرعة التبرع لتتصدر وسومات المستشفى عبر المواقع المختلفة على رأسها تويتر وفيس بوك.