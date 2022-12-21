يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين | كورة لايف الان مباراة الهلال ضد الاتفاق yalla shoot

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وإيتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، ألق نظرة على الفرق التي تقدمت للتقريب 8.

ويقدم موقع “الفجر الرياضي” رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، لمشاهدة المباراة لحطة بلحطة ومتابعتها مع انطلاق صافرة البداية، حيث سيتم إرفاق رابط لمشاهدة المباراة قبل بدايتها بدقائق.

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال الاتفاق التي ستقام في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23، والتي يمر خلالها "القادة" بهدف. لربع النهائي.

ويتطلع الهلال، الذي يحتل المركز الثالث خلف النصر والشباب في دوري روشان، إلى التأهل للدور النهائي والتتويج باللقب بينما ينتقل إلى النهائي المتصدر ويخسر أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

ويحاول الاتفاق، الذي يحتل المركز العاشر في دوري الروشن، تعقيد مهمة كونه الوصيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تعادل مع ضمك قبل أيام.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.