روابط يلا شوت بث مباشر الهلال والاتفاق || كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين yalla shoot

شاهد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على الهواء مباشرة، ويلعب الهلال السعودي أمام الأمير فيصل بن الاتفاق مساء الأربعاء على ملعب فهد في العاصمة السعودية الرياض (مراز)، تعود المملكة العربية السعودية من جديد بعد المونديال، ويريد الهلال أن يعيش على طريق ربع نهائي الكأس بعد فوزه على الاتفاق.

ويستعد الهلال للبث المباشر لمباراة النصر في ديربي جدة، ومن أجل الاستعداد للمباراة والتأهل للبطاقة المؤهلة، لا يوجد طريق آخر سوى الفوز بمباراة اليوم. فاز بجميع المباريات الخمس في الفردي 1969 في عامي 1985 و1985، حقق الاتفاق انتصارين، ولعب الهلال مرتين في نهائي كأس الملك، وفاز بالمباراة الثانية بركلات الترجيح بعد التعادل (1) -1) في وقت التنظيم. بث مباشر لجلسات الهلال والبروتوكول الليلي.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال الاتفاق، والتي تقام في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23، في مباراة يستهدف من خلالها “الزعيم” المرور إلى ربع النهائي.

ويسعى الهلال الذي يحتل المركز الثالث في دوري روشن خلف النصر والشباب، في البلوغ للدور النهائي وتحقيق اللقب، حيث بلغ الزعيم النهائي وخسر اللقب أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

بينما يسعى الاتفاق الذي يحتل المركز العاشر في دوري روشن إلى تعقيد المهمة على وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الذي تعادل سلبيًا مع ضمك قبل أيام.

تنطلق صافرة مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.