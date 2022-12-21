مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يستعد الهلال لمواجهة منافسه الاتفاق على أرض الأمير فيصل بن فهد (الملز) الليلة، الأربعاء 21 ديسمبر، في مباراة الدور الـ16 بين ولي الأمر في إطار بطولة المساجد لكرة القدم.

ويقدم الفجر لجمهوره تغطية حية لمباراة اليوم بين الهلال والاتفاق، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، لصالح نادي الهلال. ستنقل مباراة الاتفاق ضد الهلال على قناة SSC SPORT 5 HD، مع بث مباشر للأداء الصوتي المعلق عيسى الحربين.

وخاض الهلال هذه المباراة بروح معنوية عالية وثقة عالية للغاية حيث استأنف الفريق مشواره على لقب الدوري المحلي بفوزه 3-1 على الباطن، وكان يأمل في استمرار المسار الصحيح للنغمة الفائزة.

واستعد الزعيم لهذه المعركة التي لا تقبل القسمة على إثنين بكل قوة وتركيز تام، حيث يطمح الفريق القتال بشراسة لتحقيق الفوز والاستمرار في الطريق الصحيح للمنافسة بقوة على اللقب ومحاولة استعادته.

وعلى الجانب الأخر، خرج الاتفاق في النسخة الماضية بالمسابقة من دور الـ 16 من البطولة، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام النصر بهدف دون رد.

ويبحث الاتفاق في هذه الموقعة عن تحقيق الفوز من أجل اقصاء الخصم من البطولة، ولكن هذا الأمر لن يكون سهلًا نظرًا لقوة الخصم ولكن سيبذل أٌصى جهد ممكن لكي يحقق مراده.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.