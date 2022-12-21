بث مباشر: يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين | كورة اون لاين لايف الهلال والإتفاق al-hilal vs al-ettifaq

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر يلا شوت، عند الاطلاع على حالة الهلال ضد الاتفاق بث مباشر في ترتيب الدوري السعودي، نجد أن الهلال يحتل المركز الثالث في الترتيب ويتصدر الترتيب. 20 نقطة في تسع مباريات، ستة انتصارات، تعادلين، خسارة واحدة فقط.

ويحتل فريق الاتفاق على الهواء المركز التاسع في الترتيب السعودي برصيد تسع نقاط من تسع مباريات، وفاز في اثنتين فقط وتعادل ثلاث وخسر أربع. الهلال والاتفاق ليلًا بالرصاص.

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) مباراة هامه تجمع بين الهلال والاتفاق، مساء يوم الأربعاء 21 ديسمبر، ضمن فعاليات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الهلال قد وصل في النسخة الماضية بالبطولة لنهائي كأس خادم الحرمين أمام الفيحاء، ولكن وقع في فخ الخسارة بركلات الترجيح بثلاثية لهدف بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد الزعيم لهذه المباراة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يرغب الفريق في تحقيق الانتصار في هذه الموقعة من أجل التأهل للدور المقبل ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

بينما يطمح الاتفاق في هذه المباراة الفوز لإقصاء الخصم من البطولة، ولكن هذا يتطلب منه الاستعداد الأمثل والتركيز التام لمحاولة نيل مراده.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.