الان.. مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر يلا شوت كأس خادم الحرمين الشريفين 21-12-2022

ملعب الأمير فيصل بن فهد يفتح أبوابه الليلة للمباراة القادمة وهو أمر مهم للغاية لكلا الفريقين. مباراة اليوم ليست سهلة لنادي الهلال الذي يريد الفوز ومواصلة مشوار البطولة، لأن نادي الاتفاق ليس من السهل التغلب عليه في مباراة اليوم ويحتاج إلى لاعبين بارزين. عمل شاق وتركيز عالٍ طوال المباراة. من ناحية أخرى، يعرف نادي الاتفاق الهلال جيدًا، وهي النسخة الأخيرة من أبطال آسيا. وبثت مباراة الهلال على الهواء مباشرة.

الهلال والاتفاق على الهواء مباشرة يلا شوت أعلن نادي الهلال عن لاعبيه الغائبين عن مباراة الليلة ضد الاتفاق ويتصدر اللاعب موسى المريجة قائمة الغائبين اليوم بجانب سلمان الفراج وياسر الشهراني وعلي الشهراني. البليحي، وجانغ هيون سو، وناصر الدوسري، وأخيرًا سعود عبد الحميد، الذي تغيب بسبب عدم الاستعداد، حسب موقع سعودي سبورت، سيحل الحارس محمد العويس بديلًا عن المعيوف في ضرب الاتفاق في التشكيلة الأساسية. أمام الباطن الذي أنهى آخر مباراة بالدوري أمام الباطن بنتيجة 3-1. - اتصال الهلال والهلال والاتفاق المباشر.

بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، يقدم موقع فيتو خدمة مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق عبر البث المباشر.

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره الاتفاق، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في دور ال16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيلعب الفائز من مباراة الهلال والاتفاق مع الفائز من مواجهة الفتح والطائي في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق وأن لعب الهلال أمام الاتفاق 8 مرات من قبل في كأس خادم الحرمين الشريفين، سواء بالنظام القديم أو الجديد، وحقق الهلال الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد وفوزين لفريق الاتفاق.

ولعب الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مرتين أمام الاتفاق في 1969 و1985، وحقق الاتفاق الفوز في المباراتين الأولى بنتيجة 4-2، والثانية بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1)، خلال الوقت الأصلي.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.