مشاهدة مباراة النصر والعدالة يلا شوت بث مباشر بتاريخ 21-12-2022 كأس خادم الحرمين الشريفين

شاهد مباراة النصر والعدالة بث مباشر مباراة النصر والعدالة في منطقة الأمير عبد الرحمن 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2019 الساعة 9 مساءً على ملعب نادي النصر بنادي بن سعود المقرر للتقدم إلى أبطال الدوري. النصر والعدالة لبلوغ ربع نهائي كأس الملك لمواجهة الفائزين بأبها والتعاون فهذه هي المواجهة الثانية للنصر والعدالة في كأس حرس المعبد المقدس.

بعد أن التقى الفريقان في ربع نهائي بطولة 2020، التي انتهت بفوز النصر وهدف نظيف من عبد الرزاق حمدالله، يستعد العلمي بنشاط لمواجهة الهلال، الفترة قادمة، لذا يواجه العدالة اليوم مهمة للغاية للوصول إلى ربع النهائي، ولكن أيضًا لتجهيز القوي لدربي جدة، الآن على الهواء مباشرة مع النصر والعدالة.

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر يلا شوت، يحتل فريق النصر السعودي صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات حقق خلالها الفوز في سبعة مبارايات وتعادل في مباراة ثم تعرض للهزيمة في مباراة، بينما يأتي فريق العدالة في المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط فقط جمعهم من خلال تسعة مباريات بعد أن حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة ثم تعرض للهزيمة في سبعة مبارايات، بث مباشر مباراة النصر والعدالة يلا شوت.

النصر Vs العدالة.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.

الملعب: 1123.

المعلق: عبدالله الحربي.



موعد المباراة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

بث مباشر مباراة النصر اليوم، من المتوقع أن يبدأ نادي النصر السعودي بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: دافيد أوسبينا، خط الدفاع: جيسلان كونان، جونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، محور الارتكاز: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو، خط الوسط المهاجم: ماشاريبوف، سامي النجعي، تاليسكا، خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، تم تسريب بعض الأخبار عن تعاقد العالمي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد بالغ القيمة ولاكن خرج اللاعب ونفي تلك الادعاءات، بث مباشر مباراة النصر والعدالة يلا شوت.