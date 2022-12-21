روابط يلا شوت بث مباشر النصر والعدالة كورة لايف Yalla shoot|| مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين كورة اون لاين

مشاهدة مباراة النصر السعودي والعدالة بث مباشر على كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة النصر السعودي والعدالة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر، مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين دور الـ16.

اختار الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر الفرنسي بين فينسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا لقيادة الفريق مساء الأربعاء، حسب صحيفة الرياض السعودية، ضد العدالة، في كأس حراس الحرمين الشريفين.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرنسي رودي جارسيا، اعتمد في المناورة الفنية خلال مران نادي النصر أمس، على وجود الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الوسط وبجواره أيمن يحيى وسامي النجعي وخلفهما عبد الله الخيبري وعبد المجيد الصليهم، بينما الرباعي عبد الإله العمري وعلي لاجامي وسلطان الغنام وجيسلان كونان في الدفاع.

النصر Vs العدالة.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.

الملعب: 1123.

المعلق: عبدالله الحربي.



موعد المباراة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

وقال عمر ربيع ياسين، على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "رسميا نادي النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف مقابل 250 مليون يورو سنويًّا في صفقة انتقال حر والإعلان عن الصفقة بعد أيام".

رونالدو في دبي

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواجد حاليًّا في دبي بالإمارات لحسم انتقاله للنصر السعودي.

وأنه من المنتظر أن يتواجه رونالدو إلى الرياض استعدادًا للتوقيع مع النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

وقالت إن "هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلا للاعب الأرجنتيني، بيتي مارتينيز، في النصر".