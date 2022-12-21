لينكات يلا شوت.. بث مباشر النصر والعدالة كورة اون لاين || الآن.. مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم 21-12-2022 كأس خادم الحرمين الشريفين yalla shoot

الفجر الرياضي
الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق

يستضيف النصر نادي العدالة في مباراة تجمعهما في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23.

يحرز النصر تقدمًا مطردًا منذ بداية موسم الدوري السعودي. يتصدر القائمة برصيد 22 نقطة، على قدم المساواة مع فريق الشباب الوصيف، ويتطلع إلى مواصلة التألق في كأس الملك 2022-23.

أما بالنسبة للعدالة، فهو أحد الفرق الصاعدة حديثًا في الدوري السعودي للمحترفين وهو حاليًا أحد الفرق الثلاثة الأخيرة، لكنه بالتأكيد سيحدث مفاجأة قوية أمام فارس نجد.

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يواجه الهلال ضيفه الاتفاق اليوم الأربعاء ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي، يدخل الهلال هذه المباراة بعد فوزه في مباراتين من آخر خمس مباريات ضد الطائي والباطن، وخسر مباراة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد، وتعادل في مباراتين من آخر خمس مباريات ضد الاتفاق والشباب، وسجل الفريق 10 أهداف لصالحهم و6 أهداف ضدهم، حصل الفريق على إجمالي 16 بطاقة صفراء ولكن لم يحصل أي من البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، بينما ارتكبوا إجمالي 99 خطأ هذا الموسم.

النصر Vs العدالة.
البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.
الملعب: 1123.
المعلق: عبدالله الحربي.

موعد المباراة:
9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
8:00 مساءًا بتوقيت مصر.
9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
9:00 مساءًا بتوقيت العراق.
8:00 مساءًا بتوقيت السودان.
9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
7:00 مساءًا بتوقيت تونس.
7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
 

أدت المباريات السابقة التي خاضها الاتفاق إلى تعادلات مع الوحدة والهلال وضمك، فازوا في مباراة واحدة ضد الفيحاء وخسروا مباراة واحدة أمام التعاون، وفاز الاتفاق بمباراة واحدة على الفيحاء وخسر مباراة واحدة أمام التعاون، الاتفاق تمكن من تسجيل خمسة أهداف بينما سمح بتسجيل هدف واحد فقط ضدهم، خلال موسم الدوري الحالي حقق الاتفاق هدفًا واحدًا في كل مباراة شاركوا فيها، ومن حيث الإجراءات التأديبية تم إصدار ما مجموعه 12 إنذارًا، بما في ذلك 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

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