بث مباشر مباراة النصر والعدالة يلا شوت اليوم في كأس الملك | كورة لايف البث المباشر لمباراة النصر ضد العدالة yalla shoot

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مباراة فريقي النصر والعدالة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ستقام ضمن منافسات الأسعار النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ابتداءً من ". مرسول بارك "ملعب نادي النصر، ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي إن قرار اللجنة جاء بناء على خطاب تلقته من نادي النصر يفيد بأن ملعب ماسور بارك مزدحم بعدد من الأحداث المقررة على الاستاد والتي تزامنت مع التاريخ. من المباراة.

وبعد استكمال المتطلبات اللازمة وتأكيد الجاهزية، حصلت لجنة المنافسة على موافقة لجنة تقييم وتطوير الاستاد على إقامة المنافسة على استاد الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

تختتم مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري، مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022، حيث يحتضن الليلة ملعب ستاد الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر Prince Abduarrahman bin Saud Stadium “بعد تغييره من ملعب مرسول بارك بناءً على طلب إدارة العالمي”، فعاليات مباراة النصر والعدالة، والتي تعد في متناول الفرسان نسبيًا، والتي تعتبر من أسهل المواجهات التي تخوضها الأندية الكبرى في كأس الملك السعودي، لكن يبقى الخوف من مفاجآت أغلى الكؤوس التي لا تنتهي!.

على كل الأحوال، سنستعرض بالتفصيل في التغطية التالية، كل الكواليس والأخبار والمعلومات بشأن موعد مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في الكأس السعودية قبل الموسم الثامن والأربعين، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والعدالة.

كانت مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قد انطلقت مساء أمس الثلاثاء، حيث تغلب الوحدة على مضيفه ضمك “بـ10 لاعبين”، كما تخطى الفيحاء عقبة ضيفه الخليج بعد “Come Back” صعب بنتيجة (3-1).

النصر Vs العدالة.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.

الملعب: 1123.

المعلق: عبدالله الحربي.



موعد المباراة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.



فيما تستكمل لقاءات ثمن نهائي الكأس السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى أبها ضد التعاون، ويلعب الهلال مع ضيفه الاتفاق، ويواجه العدالة مضيفه النصر.

وستختتم مواجهات دور الستة عشر من كأس الملك، مساء غدٍ الخميس، فيلعب الباطن مع الرائد، إضافة إلى مواجهة تجمع الفتح والطائي، وأخيرًا مع الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والشباب.