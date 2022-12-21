بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والعدالة يلا شوت اليوم في كأس الملك 2022-23

تابع يلا شوت اون لاين التغطية الحية لمباراة كأس الملك بين النصر والعدالة حيث يواجه النصر منافسه العدالة على استاد الأمير عبد الرحمن بن سعود في إطار دور الـ16 من موسم 2022-2023. مسابقة كأس خادمى الأرض المقدسة.

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والعدالة على الهواء مباشرة اليوم على SSC SPORT 5 SD، والتي يشارك فيها المعلق عبدالله الحربي.

ينطلق البث المباشر لمباراة النصر والعدالة، اليوم الأربعاء، 21 ديسمبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي النصر إلى خوض المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيبدأ مشواره بمواجهة العدالة في دور الستة عشر، وهو منتشِ بالفوز الكبير على الرائد برباعية مقابل هدف في مباراة الدوري الأخيرة.

ويمر النصر بفترة جيدة جدًا على صعيد المستوى والأداء وكذلك نتائجه الإيجابية منذ انطلاق الموسم الرياضي، ويتطلع إلى العودة لمنصات التتويج وحصد البطولات التي غابت عن خزائنه في المواسم الثلاث السابق بالنسبة للدوري، والغياب الطويل لبطولة كأس الملك.

ومن المتوقع ان يقوم المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعملية المداورة في تشكيلة الفريق التي سيخوض بها لقاء العدالة في كأس الملك، خاصة أنه تنتظره مباراة قوية ضد غريمه التقليدي الهلال في منافسات دوري المحترفين.

النصر Vs العدالة.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.

الملعب: 1123.

المعلق: عبدالله الحربي.



موعد المباراة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.



بينما يدخل العدالة المباراة ضد النصر وهو يعيش فترة صعبة على الصعيد الفني في منافسات الدوري، حيث حقق العدالة الفوز مرة واحدة فقط ضد الفيحاء وتعادل مع الخليج، وخسر باقي مبارياته، وهو يقبع الآن في المركز الرابع عشر في قائمة الترتيب، ويأمل في تصحيح المسار ومفاجئة النصر في كأس الملك.