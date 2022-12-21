"إيني تعلن كشف غازي جديد كبير في المياه القبرصية



أعلنت شركة "إيني"، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، من خلال بئر "زيوس 1"، الذي تم حفره في قطاع 6، على بعد 162 كيلومترًا من الساحل وعلى عمق مياه يبلغ 2300 متر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ويتولى فرع شركة إيني بقبرص تشغيل وإدارة قطاع 6، حيث تمتلك الشركة الإيطالية حصة قدرها 50 في المائة مع "توتال إينرجي" الفرنسية.

و "زيوس 1" هو الاكتشاف الثالث على التوالي في القطاع رقم 6 بعد "كورونوس 1" (Cronos-1) و"كاليبسو" (Calypso1) مما يؤكد آفاق التنمية الواعدة في المنطقة. ولدى حفر البئر، تم العثور على عمود بطول 105 متر من الغاز الصافي في صخر مخزن للكربونات.

تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين نحو 56 و85 مليار متر مكعب. تم حفر البئر 1 واختباره بنجاح باستخدام سفينة "تنجستاين إكسبلورر".

ومن المقرر أن يتم تضمين نتائج الاختبار في تقييم كتلة الاكتشاف، مما يساعد على تشكيل الأساس للدراسات والعمليات اللاحقة التي تهدف إلى تسريع تطوير قطاع 6.

وتتواجد إيني في قبرص منذ عام 2013. تعمل الشركة في قطاعات 2،3،6،8 و9 وتمتلك حصصًا في القطاعين 7 و11، التي تديرها شركة توتال إينرجي.