إيطاليا تمنح أندية كرة القدم المتأزمة وقتا أطول لدفع الضرائب

الاقتصاد
علم إيطاليا
علم إيطاليا

وافقت إيطاليا يوم الأربعاء على إجراء يسمح لأندية كرة القدم بتسوية الضرائب المتأخرة بسدادها على 60 قسطا حتى 2027 في استجابة للضغوط التي تتعرض لها ومعاناتها ماليا منذ العزل العام بسبب جائحة كوفيد-19.

ويمنح الإجراء، الذي قُدم ضمن تعديل بميزانية 2023، الأندية معاملة تفضيلية لدفع ضرائب بقيمة 900 مليون يورو (956 مليون دولار) كانت مستحقة في 22 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وبموجب هذا القرار ستدفع الأندية غرامة بسيطة بقيمة 3 في المئة من الضرائب المستحقة، ولن تتعرض لأي عقوبات رياضية.

وقال مشرعون إن القرار ينطبق على كل الأندية الرياضية، لكن أكبر المستفيدين أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إذ يتوجب عليها دفع ضرائب بقيمة 500 مليون يورو.

ويجب أن يوافق البرلمان على الميزانية قبل نهاية العام.

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