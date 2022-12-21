استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات مع صدور بيانات اقتصادية متباينة



استقرت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول في ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي غدًا الخميس.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1825.40 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع ثقة المستهلك في أميركا لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال الشهر الجاري.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع مبيعات المنازل القائمة لعاشر شهر على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 1999.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى 2000 دولار للأونصة في مارس آذار، قبل الشروع في انخفاض دام لأشهر إذ تجنب المستثمرون المعادن الثمينة لصالح الدولار وسندات الخزانة الأميركية التي قدمت أعلى عائد في أكثر من عقد.

ومع ذلك بدأ هذا الاتجاه الانعكاس في وقت مبكر من الشهر الماضي إذ تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقود.