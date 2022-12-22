"الإفتاء": مليون و500 ألف فتوى خلال عام 2022 (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الافتاء، إن دار الافتاء أصدرت مليون و500ألف فتوى خلال عام2022، والحجم الاكبر من الفتاوي يخص قضايا الأسرة بما يشمل الطلاق والزواج، والعلاقة بين الابناء والآباء، بما في ذلك التصرفات المالية مثل الانفاق على الحياة الزوجية.

العنف ضد بالمرأة لون من ألوان التطرف

وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن العنف ضد بالمرأة لون من ألوان التطرف، وهذا الأمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية.

تغيرات اجتماعية ترتبت على خروج المرأة إلى العمل

وأضاف أن هناك تغيرات اجتماعية ترتبت على خروج المرأة إلى العمل، وهذا ترتب عليه الكثير من الاسئلة مثل التزامات الانفاق وخلافه، وهذا يترتب عليه أسئلة جديدة تستحق الإجابة.