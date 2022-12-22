أسعار الدواجن اليوم الخميس في المنيا

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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تنشر البوابة الإلكترونية لـ "الفجر" أسعار الدواجن اليوم، في أسواق محافظة المنيا للمستهلك وداخل المزارع على مستوى المحافظة والمحافظات المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم بالمنيا

كيلو الدواجن البيضاء سعرها يتراوح ما بين 39 إلى 40جنيها للكيلو داخل المزارع، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن في أغلب المناطق بسعر 42و43 جنيها.

أسعار البيض الأبيض بالمنيا

وسجلت كرتونة البيض الأبيض سعرا 73 جنيها وتصل إلى المستهلك بسعر 77جنيها.

أسعار البيض الأحمر

كما سجلت كرتونة البيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 72إلى 76 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 80جنيها.

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