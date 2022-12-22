إصابة جديدة في الأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أصيب علي لطفي حارس مرمي الأهلي بنزلة برد غاب على إثرها عن مباراة الفريق الودية أمام الشباب صباح اليوم.


وكان علي لطفي قد اشتكى من نزلة برد لذلك حصل على راحة وقام بإجراء مسحة كورونا عقب مباراة فاركو مؤخرا.

 

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وفاز الأهلي على فاركو الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.


يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أية مباراة حتي الآن.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الحالي في الساعة السابعة مساء على استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري.
 

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