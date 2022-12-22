قبل مواجهة سموحة.. موهبة جديدة تتواجد في مران الأهلي اليوم

أقيم صباح اليوم تدريبات النادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة والتي ظهر فيها وجه جديد من لاعبي فريق 2005 بالنادي الاهلي للمرة الأولي في تدريبات المارد الأحمر.



يوسف سيد عبد الحفيظ يظهر في تدريبات النادي الأهلي

وشارك يوسف سيد عبد الحفيظ في التدريبات والمباراة الودية التي أقيمت بين لاعبي الفريق أمام فريق الشباب عقب لقاء الفريق الأول امام فاركو بالامس والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.



ويجيد يوسف سيد عبد الحفيظ اللعب في أكثر من مركز داخل صفوف الأهلي، بينها الوسط والظهير الأيمن.



موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره نادي سموحة في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء الأحد الخامس والعشرون من ديسمبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.



موقف الفريقين من ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نادي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

