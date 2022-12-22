جدول مباريات اليوم الخميس 22-12-2022 بمختلف المسابقات والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، توجت الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما تغلبت على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ليسدل الستار عن البطولة الأهم والأقوى، لتعود المنافسات مجددا لمختلف ملاعب كرة القدم، ويترقب الجمهور المحب لكرة القدم المباريات في البطولات المختلفة.

جدول مباريات اليوم

ويتساءل الكثيرون عن جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 22-12-2022 من أجل معرفة تفاصيل المواجهات والقنوات الناقلة، حيث يضم الجدول العديد من المواجهات القوية على رأسها مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام جدول مباريات اليوم في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الخميس 22-12-2022

يتضمن جدول مباريات اليوم مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة إلى جانب منافسا بطولة كأس خادم الحرمين حيث يلتقي اتحاد جدة الذي يلعب بين صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد فريق الشباب.

جدول مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر سيتي × ليفربول التي تقام في تمام الساعة 8 مساء - وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium .

جدول مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

مباراة كاسيرينيو ضد جيرونا التي تقام في تمام الساعة 8 مساء.

مباراة جيرنيكا ضد سيلتا فيجو التي تقام في تمام الساعة 8 مساء.

مباراة إلدينسي ضد ريال بورجوس التي تقام في تمام الساعة 8 مساء.

مباراة ليناريس ديبورتيفو ضد راسينج سانتاندير التي تقام في تمام الساعة 8 مساء.

مباراة ناستيك دي تاراجونا ضد مالاجا التي تقام في تمام الساعة 10 مساء.

مباراة ارينتيرو ضد أتلتيكو مدريد التي تقام في تمام الساعة 10 مساء.

مباراة لانوسيا × لاس بالماس التي تقام في تمام الساعة 10 مساء.

مباراة ريال اوفييدو × غرناطة التي تقام في تمام الساعة 10 مساء.

جدول مباريات اليوم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

ويمتلئ جدول مباريات اليوم الخميس بـ3 مواجهات مهة في كأس خادم الحرمين الشريفين أهمها مباراة اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه المصريين طارق حامد وحجازي، أمام فريق الشباب، والتي تلعب في الثامنة مساء، بينما يلعب الباطن مع الرائد في الـ2:30 ظهرا، فيما يلاقي الفتح نظيره الطائي بالخامسة، وتنقل جميع المواجهات عبر قناة "ssc".