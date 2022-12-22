سعر الذهب اليوم الخميس 22-12-2022 قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية

سعر الذهب اليوم، يعتبر سعر الذهب من الموضوعات التي تشهد إقبالا بحثيا متزايدا في الآونة الأخيرة، نظرا لاضطراب أسعار المعدن الأصفر ووصوله إلى معدلات قياسية ناهزت الـ2000 جنيه مصري، قبل أن تعود للاستقرار مجددا ولو بشكل نسبي.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ22 من ديسمبر 2022، في بداية التعاملات بالمحال وأسواق الصاغة، استقرارا ملحوظا حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مصر العربية 1750 جنيها، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعه اليوم.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الخميس بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج إلى 2034 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارا في مدن ومحافظا مصر 1750 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري نحو 1525جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما وصل سعر الذهب اليوم عيار 14 الفئة الاقتصادية، 1173 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-12-2022

وبلغ سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21 مستوى 14240 جنيهًا، دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم واجتماع لجنة السياسات النقدية

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعا مهما اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وهو الأخير خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تتخذ قرارا بتثبيت أو رفع سعر الفائدة، حيث يساهم رفع سعر الفائدة في كبح التضخم المتزايد الناتج عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في الأسواق المحلية.