بالتعاون مع الضرائب.. غرفة القاهرة تنظم ندوة لتوعية منتسبيها بمنظومة الإقرارات الضريبية المُميكنة

الاقتصاد
ابراهيم العرب رئيس
ابراهيم العرب رئيس الغرف التجارية

نظّمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة موسعة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية أمس الأربعاء حول منظومة الإقرارات الضريبية المُميكنة.


وحاضر في الندوة " وائل السيد مدير المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وسوسن سيد مدير المكتب الفني بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، في حضور عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة.
وتناولت الندوة تفاصيل ومميزات منظومة الإقرارات الضريبية المُميكنة في ظل دخول موسم الإقرارات الضريبية الذي سيبدأ أول يناير وينتهي نهاية إبريل 2023.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة لتوعية منتسبينا بآخر المستجدات، ليس على مستوى منظومة الإقرارات الضريبية المُميكنة فقط،ولكن أي منظومة يتم تطبيقها أو حتى على مستوى القرارات والمستجدات الاقتصادية.
ولفت "العربي" إلى أهمية هذه الندوة بالتحديد في ظل دخول موسم الإقرارات الضريبية، وفتح لغة حوار بين المتخصصين من مصلحة الضرائب ومنتسبي الغرفة حول منظومة الإقرارات الضريبية المُميكنة وكافة تفاصيلها بشكل مباشر، والرد على التساؤلات والاستفسارات ؛ مما يسهل تطبيق هذه المنظومة بالشكل الصحيح، تماشيًا مع التطور الذي تقوم به مصلحة الضرائب فيما يتعلق بهذه المنظومة.

غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

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