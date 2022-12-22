التموين: صرف 90% من سلع ديسمبر لأصحاب البطاقات

كشف المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار شركات المجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع المدعمة، لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات شهر ديسمبر الجاري، حتى الآن، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف الدفعة الرابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن هناك مهمة رئيسة للوزارة وهي تأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية والاستراتيجية وأن يكون هناك أرصدة من السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية وضبط الأسواق والتعاطي مع الأسعار وأن تكون عادلة وتوافر السلع بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

ويكثف جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها أو زيادة أسعار المنتجات دون مبررات، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية، ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد وجه بتنظيم دورات ‏تدريبية للعاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبدأ الوزارة بـ100 مجمع استهلاكى و100 من منفذ بمشروع "جمعيتي"، على مهارات البيع والتسويق وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

تفاصيل بدء موسم توريد السكريات

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، على أنه بعد التوافق بين الوزارة ووزارة الزراعة وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والري بمجلس النواب، اللواء هشام الحصري، تم زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام وبنجر السكر إلى 1000 ‏جنية للطن.