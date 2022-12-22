أمطار وبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-12-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق الـ22 من ديسمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث شيرا التوقعات إلى إمكانية سقوط أمطار ببعض المحافظات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب الشعور بطقس شتوي مائل للبرودة خلال فترات الليل، ويكون في الصباح الباكر لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل إلى البرودة في الساعات الأولى من الليل ويميل الطقس إلى البرودة فى آخره على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية، تزامنا مع دخولنا ثاني أيام فصل الشتاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد على فترات متفاوتة.

درجات الحرارة المتوعة اليوم الخميس 22-12-2022

القاهرة الكبرى 20 الصغرى 15 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية الكبرى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

بني سويف الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

المنيا العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

أسيوط العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

سوهاج الكبرى 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.