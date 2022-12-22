عاجل..رئيس هيئة قناة السويس: استثمار أموال الصندوق الجديد في مشروعات ذات جدوي اقتصادية

قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال صندوق هيئة قناة السويس الذي تعتز الهيئة إنشائه سوف يتم استثمارها في مشروعات ذات جدوي اقتصادية.

وتابع" ربيع" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي بمقر الهيئة للرد على الشائعات حول قانون مشروع الصندوق الجديد، " أن المشروعات التى تعتزم هيئة قناة السويس اقامتها من خلال أموال الصندوق مشروع عملاقه وذات بعد اقتصادي وتخدم اهداف الدولة التنموية، منها مشروع إنشاء سفن صب تساعد على نقل البضائع المصرية للاسواق العالمية، مؤكدا ان تلك المشروعات يتم دراستها مع بيوت خبرة مصرية وعالميا ولن يتم الشروع في تنفيذها قبل التأكد من إنه ا سوق تحقق ارباح للدولة.

واشار" ربيع"، إلى ان ميزانية الصندوق سوف يتم الرقابة عليها من قبل البرلمان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.