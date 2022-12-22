كولر يرحب برحيل لاعب جديد عن الأهلي

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحب بمغادرة عبدالرحمن رشدان لاعب الفريق على سبيل الإعارة.



وتابع أسامة خلال برنامجه الإذاعي "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كولر يرغب في رحيل اللاعب من أجل الحصول على دقائق لعب والاحتكاك بالمباريات، على أن يعود للتتش مرة أخرى".



وأضاف أحمد أسامة: "اللاعب لديه عدد من العروض في الوقت الحالي، وسوف ينظر إليها من أجل حسم قراره خلال الفترة المقبلة".



ونجح الأهلي في الفوز على فريق فاركو اليوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

