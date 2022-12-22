صراع إنجليزي شرس للتعاقد مع نجم الإكوادور

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى وجود تنافس بين أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب منتخب الإكوادور بعد تألقه في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وخرج منتخب الإكوادور من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، عقب حصولها على المركز الثالث في المجموعة الأولي في المونديال.



ولفت نجم المنتخب الإكوادوري ولاعب وسط برايتون، أنظار الأندية الإنجليزية له بعد تألقه مع المنتخب في مونديال قطر.

صراع إنجليزي لضم موسيس كايسيدو

وكشفت شبكة "سكاي"، فإن تألق موسيس كايسيدو في كأس العالم، لفت أنظار كل من ليفربول وتشيلسي مانشستر يونايتد.



وعقد كايسيدو مستمر حتى 2025 مع برايتون، مما يجعل ناديه يطالب بمبلغ كبير من أجل التخلي عنه، وليس لديهم أي نية لرحيله في يناير.



وقام برايتون بغلق الطريق أمام أي نادٍ يريد التعاقد مع كايسيدو في يناير، وليس لديهم مانع من فتح المفاوضات بنهاية الموسم.



وانضم كايسيدو إلى برايتون في موسم 2020-2021 مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

