لايف Twitter بث مباشر الاتحاد والشباب يلا شوت new مشاهدة مباراة الشباب كورة لايف تحظى مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدور الثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمتابعة جماهيرية كبيرة.

ويعيش الليث الأبيض حالة جيدة على المستوى الفني محليًا بعدما حصد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.





فيما يسعى العميد إلى استعادة الصدارة خاصة في ظل الخطوات التسويقية المميزة مثل تجديد التعاقد مع قلب الدفاع أحمد حجازي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس خادم الحرمين

ومن المقرر أن يكوت موعد مباراة الاتحاد والشباب في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين هو يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، على أرضية ملعب ستاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وستبدأ المواجهة عند الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس خادم الحرمين

شاشات ssc هي أبرز القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس خادم الحرمين وذلك نظرًا لكونها المالكة لحقوق نقل جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب من خلال خدمة شاهد على الإنترنت وسط خدمات متنوعة مثل تغطية المواجهة بجودة عالية ودون تقطيع.

لمشاهدة مباراة الاتحاد اضغط هنا

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد بالقوة الضاربة خلال تشكيل الاتحاد أمام الشباب في كأس الملك ضمن فعاليات الدور ثمن النهائي.

حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني.

خط الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط الدفاعي: إيجور كورونادو، طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، رومارينيو، نور الدين البحار.

خط الهجوم: محمد الصيعري.



تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

في المقابل، انعكست حالة الاستقرار الفني لفريق الشباب في الدوري السعودي على أدائه وتشكيله خلال المواجهات التالية وذلك بتثبيته.

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط الدفاعي: إيفر بانيجا، حسين القحطاني.

خط الوسط الهجومي: كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، آرون بوبندزا.

خط الهجوم: سانتي مينا.