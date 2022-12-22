يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر 22/12/2022 كأس خادم الحرمين الشريفين

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توقيت مشاهدة مباراة الإتحاد والشباب بث مباشر بتاريخ 22-12-2022 كأس خادم الحرمين الشريفين

بطاقة المباراة: الإتحاد Vs الشباب. البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16). القنوات الناقلة: SSC SPORT 1 SD. الملعب: 254. المعلق: فهد العتيبي.



مباراة نادي الاتحاد ضد الشباب ستكون مذاعة على شبكة اس اس سي سبورت السعودية SSC على قمر النايل سات وعلى قمر العرب سات.

حددت شبكة القنوات الرياضية السعودية قناة SSC SPORT 1 SD المفتوحة دون تشفير لنقل مباراة الاتحاد والشباب وقناة SSC SPORT 1 HD المشفرة لنقل المباراة أيضًا.

قناة SSC 1 المفتوحة بجودة SD والمشفرة بجودة HD والناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دور السادس عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة على قمر النايل سات والعرب سات.