كورة HD بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر كورة لايف youtube يلا شوت أونلاين لقاء ناري يجمع بين نادي الاتحاد والشباب يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر ضمن فعاليات دور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب وترددها.

ستقام المباراة بين الاتحاد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بحضور نحو خمسون ألف مشجع بالمدرجات بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر.

يلتقي الفائز من مباراة الاتحاد ضد الشباب مع نادي الفيحاء عقب فوزه على نادي الخليج بثلاثية مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي ومن المقرر أن تقام مباراة ربع النهائي يوم 13 أو 14 مارس القادم 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

مباراة نادي الاتحاد ضد الشباب ستكون مذاعة على شبكة اس اس سي سبورت السعودية SSC على قمر النايل سات وعلى قمر العرب سات.

حددت شبكة القنوات الرياضية السعودية قناة SSC SPORT 1 SD المفتوحة دون تشفير لنقل مباراة الاتحاد والشباب وقناة SSC SPORT 1 HD المشفرة لنقل المباراة أيضًا.



يمكنك مشاهدة المباراة مجانًا دون تشفير على قناة SD بجودة أقل وكما يمكنك الإشتراك في الباقة المشفرة ومشاهدة المباراة بجودة أفضل HD.

أعلنت قناة SSC سبورت عن إذاعة مباراة الاتحاد والشباب يوم الخميس في كأس الملك بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

قناة SSC 1 المفتوحة بجودة SD والمشفرة بجودة HD والناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دور السادس عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة على قمر النايل سات والعرب سات.

تردد قنوات SSC على قمر النايل سات

التردد: 12523

الإستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما تردد قنوات اس اس سي سبورت على العرب سات فهو كالأتي: 12418، الإستقطاب: عمودي V، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

ستجد القناة بقائمة القنوات بأسم SSC SPORT 1 وستعمل دون تشفير بالمجان لمشاهدة بث مباشر الاتحاد والشباب في منزلك على التلفزيون.