"مصر الخير" تطلق حملة "سكن ودفا "من الصعيد للأسر الأولى بالرعاية بقرى الاقصر

شهدت محافظة الاقصر فعاليات أكبر حملة مساعدات “سكن ودفا" لدعم الاسر الاولي بالرعاية من قلب صعيد مصر والتي تنفذها مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي حيث انطلق توزيع المساعدات على مراكز المحافظة بدأت اليوم بقري " الكولة

ساحل القرايا “بمركز اسنا، وتم توزيع الواجبات الساخنة والكراتين المواد الغذائية، وايضا البطاطين والالحفة مع الاعداد لتوزيع كسوة الشتا على الاطفال وكبار السن وتم مرعاه توصيل المساعدات إلى منازل المستفيدين مباشرة تيسيرا عليهم.



وقال المهندس أحمد على المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير" أن حملة الشتاء تستهدف وتأمين المتطلبات الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن خلال فصل الشتاء والذي كثيرا ما يكون مصدر خطر لهذه الفئات لانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار والتي تصل حد السيول في بعض المناطق ولذلك تستعد المؤسسة لمواجهة الشتاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها للأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل الأعباء التي تواجههم.



ومن جانبه قال خالد عمران مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، اننا بدانا حملة الشتاء في محافظتي قنا والاقصر حيث شهدت الحملة مجموعة من الأنشطة التي تتضافر من خلالها جهود كافة قاعات مؤسسة "مصر الخير" حيث إنه في محافظة الأقصر جاري الاستعداد الكامل لتسقيف ٥٠ منزلا بالخرسانة من منازل اهالينا واسرنا المستحقة المنتشرين في قري ونجوع محافظة الأقصر كما قمنا بتنفيذ حملة "ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي استهدفنا فيها قريتين هي الدير ونمسا بمركز اسنا وقمنا بتوزيع الف وجبه خلال الأيام الجارية مع قافلة "ستر وعافية" لنحو ٣٥٠ اسرة من اهالينا في مركز اسنا ونعمل أيضا في مبادرة الاطعام وخلال الشهر الرابع نوفر كل يوم ٢٥٠ وجبة لأسرنا المستحقة في مختلف القري والتوابع.



وبالنسبة لحملة الشتاء، هذا العام أشار خالد عمران فلدينا مجموعة من الأنشطة المتنوعة في محافظة الأقصر بتوزيع كراتين الأغذية وكارت مشتريات المواد الغذائية بالإضافة إلى البطاطين والالحفة حيث قمنا بتوزيعها على نحو ألف اسرة من المستحقين كما نقوم بتوزيع سلع تموينية لنحو ألف مسن بالمحافظة وكذلك توزيع الملابس الشتوية للأطفال المستحقين من طلاب التعليم المجتمعي حيث إن لدينا ٧٥ مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي في الأقصر.



كما يوجد تنسيق كامل مع مديرية التضامن بالأقصر في نشاط التوسع في انشاء المدارس المجتمعية وقمنا بتحديد المناطق التي تمثل اجتياحا لبناء مدارس التعليم المجتمعي بالإضافة لتحديد احتياجات من جمعيات أهلية للتوسع في قاعات رياض الأطفال من سنه إلى ٤ سنوات بالإضافة للمشروعات المولدة للدخل للتوصل لتمكين اقتصادي لشبابنا بالأقصر.



وفيما يتعلق بمحافظة قنا فقال لقد بدأنا في حملة الشتاء سواء توزيع الف كراتين الأغذية المختلفة لنحو الف أسرة مستحقة والبطاطين والالحفة والملابس الشتوية للأطفال وكارت مشتريات مواد غذائية ونستهدف ٧٥٠ مسن من اهالينا المستحقين بالإضافة للمشاركة في مبادرة اطعام الطعام في الشهر الرابع ونستهدف ٢٥٠ وجبه في القرى والتوابع والنجوع المختلفة في قنا وكذلك نعمل في تسقيف خرساني لعدد ٥٠ منزل للأسر المستحقة كما نفذنا قافلة " ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ونستهدف فيها قريتين هما دندرة والطويرات وقمنا بتوزيع البطاطين عدد ٢٠٠ أسرة مستحقة كما يوجد في قنا ١٠٠ مدرسة مجتمعية ونستهدف طلابنا في حملة الشتاء فلدينا ٤٠٠٠ الاف الب والب بالمدارس في القرى الأكثر اجتياحا في قنا.





وحول نشاط الغارمين في قنا والاقصر وفي إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " مصر بلا غارمين " قال ان هناك تنسيق مع اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات فانة جاري حاليا تشكيل لجنة من مديرية التضامن ومؤسسة " مصر الخير " ومجموعة من قيادات المجتمعية والطبيعية بحيث نصل ان مصربلاغارمين وغارمات خلال الفترة القادمة.





وأشار إلى إنه فيما يتعلق بمحافظة البحر الأحمر فإنه يجري الاستعداد لافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بمركز رأس غارب بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهي من المدارس التي نفخر اننا عملنا عليها بالتطوير الانشائي بالإضافة لسلسلة من الأنشطة التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المعلمين والقيادة المدرسية ومجالس الأمناء والأنشطة المدرسية التي ندعم فيه طلابنا ومن المنتظر افتتاح المدرسة خلال شهر يناير أو فبراير المقبل بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس طارق الملا وزير البترول.