يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر salah كورة لايف اونلاين Premier League يدخل نادي مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، المباراة وهو متحمسًا للغاية خاصة وأن المباراة ستقام على ملعبهم ووسط جمهورهم في ويسعوا لتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي من كأس الرابطة.

بينما يدخل نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، المباراة ويسعى لتخطي عقبة مانشستر سيتي، والدفاع عن لقب كأس الرابطة الإنجليزية، الذي حصل عليه في الموسم الماضي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي نادي مانشستر سيتي مع نظيره نادي ليفريول، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات كأس الرابطة.

تأهل الفريقين إلى هذا الدور ونجح مانشستر سيتي في تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما فاز

على نادي تشيلسي بهدفين نظيفين.

بينما وصل ليفربول إلى الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على ديربي كاونتي بركلات الجزاء الترجيحية.

ليفربول يتوج باللقب العام الماضي

نجح نادي ليفربول في التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الموسم الماضي، بعدما فاز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.