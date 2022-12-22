كورة بلس fel3arda اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر twitter يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 16 أكتوبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية، في ملعب «آنفيلد» معقل الفريق الريدز ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، نجاحا كبيرا في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي حتي الأن، فلم يخسر الفريق أي مباراة خاضها بالمسابقة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن أرسنال المتصدر.

بينما ظهر فريق ليفربول بشكل مغاير لما كان عليه في المواسم الماضية برغم استمرار الألماني يورجن كلوب في منصب المدير الفني لفريق الريدز.

ومن بين 8 مباريات خاضها ليفربول في المسابقة هذا الموسم، لم يحقق الفوز سوي في مباراتين فقط، فيما تعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين لينحصر رصيده في 10 نقاط بالمركز العاشر.