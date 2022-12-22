يلا كورة Manchester City بث مباشر ليفربول ضد مانشستر سيتي في الكلاسيكو مشاهدة مباراة Liverpool اونلاين

ننقل لكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة Manchester City vs Liverpool للمباراة المرتقبة والهامة بين ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة، ومن المقرر ان تنتهي اليوم الخميس مباريات هذا الدور لحسم آخر المتأهلين إلى ربع النهائي.



والجدير بالذكر ان ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية 2021، بعدما تمكن من تحقيق الفوز أمام تشيلسي بركلات الترجيح، فيما يعد ايضا هو أكثر نادي حامل للقب برصيد 8 القاب، ويليه مانشستر سيتي برصيد 7 القاب.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة احداث اللقاء المرتقب بين الريدز والسيتي اليوم الخمس 22 ديسمبر 2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر ان يحتضن ملعب الاتحاد اللقاء المرتقب والحاسم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى كأس الرابطة

يُعرض اللقاء بين ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة عبر قناة BeIn Sport Premium 1 والناقل الحصري في الشرق الاوسط، بتعليق ” حسن العيدروس”.

وتأهل حتى الآن لدور ربع النهائي كلا من:

ليستر سيتي

‏نيوكاسل يونايتد

‏ساوثهامبتون

‏ولفرهامبتون

‏مانشستر يونايتد

‏ نوتنغهام فورست

‏تشارلتون

