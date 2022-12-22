قرار مفاجئ من مبابي في باريس

فاجئ الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، زملاءه في الفريق بتصرف مدهش بعد عودته مجددا، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي خسرها في المبارة النهائية أمام الأرجنتين.



- مبابي يفاجئ باريس

وفاجئ مبابي زملاءه وإدارة الفريق، بتواجده في تدريبات الفريق الأول اليوم، عقب وصوله منذ ثلاث أيام إلى فرنسا بعد خسارة مونديال الدوحة أمام الأرجنتين.



- مبابي يحصد حذاء المونديال الذهبي

وحقق كيليان مبابي جائرة هداف كأس العالم قطر 2022 برصيد 8 أهداف، ويأتي خلفه قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 7 نقاط، ليحصد الحذاء الذهبي في مونديال الدوحة.



- موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق ستراسبورج، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

