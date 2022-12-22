بعد خفض حدود السحب النقدي.. البنك الأهلي ومصر يرفعان عمولة سحب الدولار

بعد أن قرر كل من البنك الأهلي وبنك مصر خفض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر قبل شهرين لتخفيف الضغط على تدبير العملة، قررا رفع عمولة سحب الدولار والمشتريات بالخارج إلى 10% بدلا من 3%.

ما هي عمولة سحب الدولار

تخصم عمولة سحب الدولار من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف البنكان، بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

ويأتي القرار بسبب سوء استخدام من بعض العملاء وذلك من خلال إجراء سحب نقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر وإعادة بيعها في السوق السوداء كما أن بعض العملاء تعمل على تنفيذ عمليات شراء خارج مصر بهدف الاتجار في الذهب والملابس وليس الاستعمال الشخصي.