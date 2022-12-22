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البنك المركزي يعلن مستهدفات التضخم في مصر

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البنك المركزي
البنك المركزي

أجرى البنك المركزي تعديلات على مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

البنك المركزي المصري

وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا لليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

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وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

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