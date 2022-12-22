لايف الان ŇÔŴ 1st LIVE.. بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 2022-12-22 في كأس الرابطة الانجليزية

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ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

-تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كاومين كيلير.

خط الدفاع: ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - روبرتسون



خط الوسط: تياجو - هارفي إيليوت - ستيفان باجيسيتش



خط الهجوم: محمد صلاح - نونيز - فابيو كارفاليو.

-القنوات الناقلة لمباراة ليفريول ومانشستر سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بينما سيتم بث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports Premium 1.

