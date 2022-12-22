يلا لايف بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر ليفربول الان، يقص ليفربول شريط مبارياته الرسمية بعد نهاية كأس العالم 2022 قطر، بلقاء صعب من الناحية الفنية امام غريمه التقليدي مانشستر سيتي، حيث يتنافس الثنائي في آخر المواسم سويًا علي الدوري الإنجليزي الممتاز وعلي كافة البطولات، المنافسة التي نستمتع بها في كل عام، لكن لسوء الحظ بأننا سنفقد واحد من بين الثنائي الليلة، فهي مواجهة بمثابة نهائي مبكر لكأس الرابطة الانجليزية، حيث اوقعت القرعة التي اجراها الاتحاد الانجليزي الطرفين في طريق بعض، مؤشرات تقول بأن اللقاء لن يكون ممتع لإنه يأتي في توقيت غير سهل علي اللاعبين الذي انتهي مشوارهم مع منتخبات بلادهم في المونديال القطري، وتعرضهم للارهاق بسبب تداخل المباريات ولعب لقاء كل 3 ايام وماتشات قوية بالتأكيد، كل هذا سيؤثر علي المعدل الفني الذي سيظهر منهم في اللقاء، وهو ما بيب ليندرز مدرب ليفربول المساعد مشيرًا بأنها لن تكون مواجهة مملة، بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي الاسطورة.

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وتقام المباراة المرتقبة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بين السيتي والريدز، بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وشهد التشكيل غيابات كثيرة، وذلك بسبب كأس العالم 2022، وعدم التحاق بعض اللاعبين بالتدريبات وأيضًا الإجهاد الذي يعاني منه البعض الآخر.

بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي الان، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool vs Manchester City، نقدم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القمة النارية التي ستجمع بين الفريقين في مسك ختام مباريات دور الثمن النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، لقاء سيكون علي صفيح ساخن بين الفريقين، لان كلًا منهما يتنافسان علي تحقيق الفوز والصعود إلي المرحلة المقبلة من البطولة لكي يحافظوا علي آمالهم في التتويج بها، بالأخص ليفربول الذي علي لاعبيه بأن يحققوا الانتصار حتي يحجموا ضغط الجماهير الواقع عليهم بعد سوء نتائجهم في بداية البريميرليج وتراجع مركزهم بشكل كبير، جميع المؤشرات تقول بأننا علي موعد مع مشاهدة ديربي إنجليزي قوي اعتدنا عليه، حيث عندما يلتقي ليفربول ومان سيتي بث مباشر تأكد بأنك ستخرج وانت مستمتع من اللقاء، بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

حراسة المرمى: شتيفان أورتيجا.

خط الدفاع: إيميريك لابورت - آكي - أكنجي - لويس.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: كول بالمر - رياض محرز - إيرلينج هالاند.

وحجز نادي مانشستر سيتي بطاقة التأهل للتواجد في مباراة اليوم أمام ليفربول، بعد الفوز على تشيلسي في الدور الماضي، بهدفين دون رد.

