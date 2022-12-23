تامر حسني ممازحًا جمهوره: "بعرف أطير بس مش بقول"

شارك نجم الجيل تامر حسني، جمهوره عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو نشره أحد جمهوره عبر موقع الفيديوهات "تيك توك" أثناء لعب تامر حسني كرة القدم وعلق عليه: "اعتقد كدة تامر حسني فاضله بس أنه يعرف يطير".

وعلق تامر حسني على الفيديو ممازحًا جمهوره قائلًا: "علي فكرة بعرف أطير بس مش بقول".

وسبب ذكر ذلك الشاب هذا التعليق علي الفيديو التي قام بنشره هو تعدد مواهب تامر حسني فهو يغني ويمثل ويكتب أفلامه وأغانيه ويُلحن أيضًا بعض الأغاني له وأخيرًا قام بإخراج فيلمه الأخير "بحبك" كما وضع الموسيقي التصويرية للفيلم.

فيلم "بحبك"

وقد احتل فيلم "بحبك" المرتبة الأولى لمدة أسبوعين في المملكة العربية السعودية، وحقق إيرادات تجاوزت 48 مليون ريال سعودي، كما حقق الفيلم إيرادات بلغت 44،830،784 جنيه مصري في جمهورية مصر. وحقق أكثر من 3 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن نجم الجيل تامر حسني ذكر سابقًا أنه قبل اتجاهه إلى الغناء والتمثيل كان يلعب كرة قدم في نادي الأهلي ونادي الزمالك.

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية هو طرحه لأغنية هتجوزك من فيلم بحبك وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها والأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة ومن توزيع أمين نبيل. وقد لقت الأغنية اعجاب الجمهور وبدأوا في نشر فيديوهاتهم علي هذه الأغنية

وتقول كلمات أغنية "هتجوزك"

ولإن الحلال أجمل سأنتظر

رغم اني مش قادر اصبر وبحتضر

رغم العادات والحاجات

هنجز وهختصر

هتجوزك هتجوزك وسوف ننتصر

ولإن الحلال أجمل سأنتظر

رغم اني مش قادر اصبر وبحتضر

رغم العادات والحاجات

هنجز وهختصر

هتجوزك هتجوزك وسوف ننتصر

أعمال تامر حسني القادمة

يستعد حسني لفيلم جديد من إخراج سارة وفيق وذلك حسب تصريحاته ببرنامج insider حيث أشار أنه في آخر المراحل من تحضريه وهو من إخراج سارة وفيق الذي سبق وقامت بإخراج فيلم مش أنا، ومن تأليف وقصة تامر حسني.