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"مياه المنوفية" تنظم زيارة ميدانية لطلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، زيارة ميدانية لطلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا إلى محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا للتدريب والتطبيق العملى وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وإيمانا من الشركة بالدور الهام لمشاركة المجتمع المدني في بناء وتنمية المجتمع المصري.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الهدف من تلك الزيارة هو تحقيق معيار خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي يعتبر من معايير اعتماد المؤسسات التعليمية والبحثية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى معيار الطلاب والخريجين والبحث العلمى ومعيار التدريس والتعلم.

وأضاف أنه يتم إجراء تقييم للطلاب فى عملية التدريب وعمل ترتيب للطلاب وفقا للمستوى حتى يتسنى اختيار الأفضل فى حالة توفير فرصة عمل وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الاستفادة بآراء جهات التوظيف والشركات فى حصر المشاكل وإشراك ممثلو جهات التوظيف فى حلها من خلال الأبحاث العلمية.

رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى المنطقة الصناعية رئيس شركة مياه الشرب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

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