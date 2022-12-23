الكشف على ١٣٧١ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية عزبة جبريل بقنا ضمن حياة كريمة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عزبة جبريل التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الداودى"، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٧١ حالة بواقع " ٣٣٩ حالة طب أطفال، ٢٩٥ حالة أمراض باطنية، ٢٨٦ حالة طب وجراحة عيون، ١٩٣ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ١٦٥ حالة جراحة عامة، ٥٨ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٥ حالة تنظيم أسرة.

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١٣٩ حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١١٢ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.