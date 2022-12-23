البورصة اليابانية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو

أغلق المؤشر نيكي الياباني على هبوط يوم الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو حزيران، وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق تراجعات يوم الجمعة على درب نظيراتها في وول ستريت الخميس.

كما هوت أسهم شركات الشحن وغيرها من الأسهم الحساسة اقتصاديا وسط مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى في سياسة التشديد النقدي التي يمكن أن تؤدي إلى ركود.

واختتم المؤشر نيكي تداولات يوم الجمعة على تراجع 1.03 بالمئة عند 26235.25 نقطة، ليصل انخفاضه الأسبوعي إلى 4.69 بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة ليغلق عند 1897.94 نقطة، ووصل هبوطه الأسبوعي إلى 2.68 بالمئة.

وانخفض المؤشر نيكي في ستة من بين جلسات التداول السبع الأخيرة، بضغط من تعديل في السياسات اتخذه بنك اليابان يوم الثلاثاء واستمرار المخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وكانت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست الأكبر تراجعا على المؤشر نيكي، إذ انخفضت 3.69 بالمئة و4.49 بالمئة على التوالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نظيراتها في الولايات المتحدة بعد توقعات متشائمة من شركة ميكرون (NASDAQ:MU) تكنولوجي.