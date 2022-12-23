بعد قرار البنك المركزي.. بنوك ترفع سعر الفائدة 3% على الشهادات الثلاثية "اعرفها"

تصدر البنك المركزي اليوم الجمعة الموافق الـ23 من ديسمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ساعات من قراراته بشان رفع أسعار الفائدة بنحو 3% على الإيداع والإقراض، بهدف مواجهة التضخم وزيادة الأسعار في جمهورية مصر العربية.

البنك المركزي

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة، لتقرر البنوك هي الأخرى رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة على الشهادات ذات آجال 3 سنوات للعائد المتغير اسجابة لتلك القرارات التي تهدف إلى الحج من وتيرة ارتفاع الأسعار.

قرارات البنك المركزي

وتؤثر أسعار الإيداع لدى البنك المركزي على سعر الفائدة بالشهادات متغيرة العائد حيث ترتفع وتنخفض في البنوك مع كل تحرك، وذلك حسب شروط إصدارها، وأوضح "المركزي" أنه لم يتم حسم طرح شهادات جديدة للعائد الثابت.

اجتماع البنك المركزي

وعقدت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي آخر اجتماعاتها في عام 2022، ليقرر البنك المركزي رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض لمواجهة التضخم في ظل الارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر في الأسعار والذي تخطى جميع التوقعات.

البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة

وارتفعت أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي إلى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، ويسفيد من زيادة سعر الفائدة العملاء الحاليين الحاملين للشهادات متغيرة العائد حيث تزيد وتنخفض حسب أسعار البنك المركزي وناء على تعليمات مخصصة لهذه الشهادات.

وترصد بوابة الفجر أسعار الفائدة لدى أهم البنوك في مصر بعد قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% في السطور التالية:

قرار البنك المركزي وأسعار الفائدة في البنك الأهلي وبنك مصر

قرر البنك المركزي بعد قرارات البنك المركزي رفع سعر الفائدة بشكل سنوي على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16.5% يصرف كل 3 أشهر، كما زادت أسعار الفائدة سنويا في بنك مصرعلى شهادة القمة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16.5% يصرف العائد كل 3 شهور.

قرار البنك المركزي وأسعار الفائدة في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

ارتفع سعر الفائدة سنويا بعد قرار البنك المركزي في بنك الإسكندرية على الشهادة الثلاثية (ألكس برايم جولد) إلى 15% سنويا يصرف العائد شهريا، و15.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، بينما قرر البنك التجاري الدولي رفع سعر الفائدة سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 15.5% يصرف العائد شهريا.