تباين الأسهم الأوروبية ومكاسب قطاع الصحة تعوض تراجع أسهم التكنولوجيا

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا يوم الجمعة، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات الرعاية الصحية تراجع بعض شركات السلع الفاخرة وأسهم التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.03 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب 0.6 بالمئة في الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وأغلق المؤشر على انخفاض واحدا بالمئة يوم الخميس بعدما أثارت بيانات أظهرت قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة أطول.

وسجلت شركات قطاع التعدين ارتفاعا 0.4 بالمئة وجاءت الأفضل أداء بين مختلف القطاعات على ستوكس 600 يوم الخميس.

إلا أن الدعم الأكبر لستوكس 600 جاء من شركات الرعاية الصحية، التي ارتفعت 0.3 بالمئة، بعد قفزة 4.9 بالمئة في سهم بافاريان نورديك إثر توقيع الشركة المصنعة للقاحات صفقة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وضغطت أسهم بعض شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكرينج على المؤشر الرئيسي، وسط أنباء تفيد بأن الصين تتوقع تسجيل ذروة في إصابات كورونا في غضون أسبوع.

وهبط قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر أسهم الرقائق مثل إكسترون و(إيه.إس.إم.إل) القابضة.